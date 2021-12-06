Энцо Фиттипальди получил перелом пятки после серьёзной аварии в гонке Формулы-2

Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) получил перелом правой пятки после серьёзной аварии на старте гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом в своём «инстаграме» рассказал его брат, резервный гонщик «Хааса» Пьетро.
Напомним, столкновение между Фиттипальди и Тео Пуршером (ART Grand Prix) произошло сразу на старте заезда. После этого гонка был приостановлена. Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Тео отправили в госпиталь — гонщик при этом был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу.
Напомним, победу в основном заезде праздновал представитель Австралии Оскар Пиастри. Россиянин Роберт Шварцман сохранил вторую позицию. Результаты гонки были утверждены по итогам пяти кругов, поскольку на седьмом круге заезд остановили красными флагами из-за аварии с участием Гильерме Самайи и Олли Колдуэлла.
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