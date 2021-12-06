«Мерседес» считает, что Хэмилтон терял 0,4 с. за круг из-за столкновения с Ферстаппеном

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, сколько времени терял пилот команды Льюис Хэмилтон из-за столкновения с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в ходе гонки Гран-при Саудовской Аравии. По мнению Шовлина, речь идёт о четырёх десятых секунды.

Первые повреждения болид Льюиса получил на последнем рестарте, когда Хэмилтон оказался зажат между Ферстаппеном и Эстебаном Оконом из «Альпин». Переднее крыло авто Хэмилтона получило тогда незначительные повреждения. После этого случился ещё один инцидент с Ферстаппеном, когда Льюис столкнулся с ним. Это произошло после того, как Макс замедлился, чтобы уступить позицию британцу. Последствия были серьёзнее, однако Хэмилтон смог не только продолжить, но и выиграть гонку.



«Потеря времени увеличивалась и увеличивалась. Вероятно, можно говорить только о десятой или двух после того, как он был зажат Эстебаном. Но после контракта с Максом мы стали терять до четырёх десятых за круг. Как Льюису удалось справиться с повреждениями? Он был очень хорошо заряжен на борьбу», — приводит слова Шовлина The Race.