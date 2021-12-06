Маси объяснил, почему предложил «Ред Булл» вернуть позицию после рестарта

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил переговоры с «Ред Булл» о стартовой позиции гонщика команды Макса Ферстаппена после рестарта гонки Гран-при Саудовской Аравии, когда Макс ошибся и не по правилам вышел вперёд. После этого Маси предложил австрийской команде вернуть позицию.



«Я бы не стал называть это сделкой, поскольку с точки зрения директора гонки у меня не было полномочий инструктировать команды каким-либо образом в подобной ситуации. Я могу лишь высказать какое-либо предложение командам, но выбор за ними.

Очевидно, что стюарды уполномочены налагать штрафы. Вот почему я предложил им возможность отказаться от той позиции», — приводит слова Маси RacingNews365.

Напомним, победу в гонке праздновал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Ферстаппен был вторым. Третьим финишировал напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас.