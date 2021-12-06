Окон объяснил, почему проиграл Боттасу битву за третье месте в гонке ГП Саудовской Аравии

Француз Эстебан Окон, представляющий «Альпин», высказался о финише гонки Гран-при Саудовской Аравии. Эстебан долгое время был на третьем месте, но на самой финишной прямой уступил позицию пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу и в итоге стал четвёртым.
«Мы внезапно потеряли довольно много скорости на последних двух кругах. Вообще в гонке было довольно много контактной борьбы. Сначала у меня произошёл контакт с Юки Цунодой, затем — с Льюисом Хэмилтоном.
Кроме того, довольно приличный кусок днища отвалился от болида за два круга до конца, из-за чего я был намного медленнее. Я потерял сцепление с трассой, но решил, что это просто из-за деградации шин. Когда мы приближались к клетчатому флагу, то батарея уже фактически разрядилась, у меня не осталось гибридной составляющей. Поэтому мы не смогли оставить его позади», — приводит слова Окона Motorsport.
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