«Могло быть намного хуже». Фиттипальди показал своё первое фото после серьёзной аварии
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Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди в своём «инстаграме» размесил первый пост после серьёзной аварии, в которую он попал на самом старте гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия).
«Всем привет. Признаюсь, я очень рад, что получил только перелом пятки и несколько порезов и ушибов, потому что на самом деле всё могло быть намного хуже. Меня оберегал ангел, это уж точно. Я также очень рад, что с Тео всё в порядке. Хочу поблагодарить вас всех за сообщения, любовь и поддержку, а также выразить благодарность ФИА и медицинскому персоналу за заботу обо мне. Уверен, уже очень скоро я вернусь к соревнованиям», — написал Фиттипальди.
Фотографию можно посмотреть на странице Энцо Фиттипальди в «Инстаграме».
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