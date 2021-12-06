«Могло быть намного хуже». Фиттипальди показал своё первое фото после серьёзной аварии

Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди в своём «инстаграме» размесил первый пост после серьёзной аварии, в которую он попал на самом старте гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия).



«Всем привет. Признаюсь, я очень рад, что получил только перелом пятки и несколько порезов и ушибов, потому что на самом деле всё могло быть намного хуже. Меня оберегал ангел, это уж точно. Я также очень рад, что с Тео всё в порядке. Хочу поблагодарить вас всех за сообщения, любовь и поддержку, а также выразить благодарность ФИА и медицинскому персоналу за заботу обо мне. Уверен, уже очень скоро я вернусь к соревнованиям», — написал Фиттипальди.

Фотографию можно посмотреть на странице Энцо Фиттипальди в «Инстаграме».