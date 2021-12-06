Ветров не ждёт аварии между Хэмилтоном и Ферстаппеном на финальном этапе Формулы-1

Известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением о спорных инцидентах с участием Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии.
«Всё-таки там не было нарушений, это борьба, спортивная ситуация. Формула-1 тем и интересна, тот же чемпион понимает, куда едет. Во всех спорных ситуациях я оставлял себе возможности для манёвра. А если не успел среагировать, то какой ты чемпион? У каждого своя задача — выиграть.
Я не жду аварии в Абу-Даби на финале сезона. Думаю, оба будут более внимательны, на кону стоит чемпионство, а инциденты никому не нужны. Пилоты будут избегать этого, нужны очки. Что Льюис, что Макс — зрелые, задача спортсменов — не делать шоу. Конечно, бывают пилоты, которые устраивают его. Одни делают шоу, а другим нужен результат и очки», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 6 декабря 2021
-
16:46
-
16:40
-
16:16
-
15:41
-
14:27
-
13:45
-
13:09
-
12:00
-
11:53
-
11:02
-
10:45
-
09:33
-
02:05
-
02:05
-
02:03
-
01:58
-
01:43
-
01:39
-
01:34
-
01:19
-
01:12
-
00:57
-
00:44
-
00:34
-
00:23
-
00:23
-
00:18
-
00:14
-
00:13
- 5 декабря 2021
-
23:42
-
23:42
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:28