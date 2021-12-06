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Ветров не ждёт аварии между Хэмилтоном и Ферстаппеном на финальном этапе Формулы-1

Ветров не ждёт аварии между Хэмилтоном и Ферстаппеном на финальном этапе Формулы-1
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Известный автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением о спорных инцидентах с участием Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии.

«Всё-таки там не было нарушений, это борьба, спортивная ситуация. Формула-1 тем и интересна, тот же чемпион понимает, куда едет. Во всех спорных ситуациях я оставлял себе возможности для манёвра. А если не успел среагировать, то какой ты чемпион? У каждого своя задача — выиграть.

Я не жду аварии в Абу-Даби на финале сезона. Думаю, оба будут более внимательны, на кону стоит чемпионство, а инциденты никому не нужны. Пилоты будут избегать этого, нужны очки. Что Льюис, что Макс — зрелые, задача спортсменов — не делать шоу. Конечно, бывают пилоты, которые устраивают его. Одни делают шоу, а другим нужен результат и очки», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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