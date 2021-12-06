Шульмейстер разобрал столкновение Ферстаппена и Хэмилтона в гонке Ф-1 в Джидде

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер прокомментировал столкновение между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Саудовской Аравии, когда голландец пытался пропустить британца вперёд.



«Что касается решения судей, то они приняли его после гонки, когда ознакомились с данными телеметрии. Там чётко видно, было резкое понижение скорости или нет. Если они увидели это понижение по телеметрийной информации, значит, так оно и было.



Здесь было недопонимание со стороны Хэмилтона: он ехал за Ферстаппеном, трасса закрытая, были большое количество жёлтых и уже несколько красных флагов. Льюис боялся, что вновь объявили сейфти-кар. Он увидел, что Макс замедляется, и не стал обгонять, какое-то время ехал за ним. Макс ждал, когда Льюис его обгонит, решил ещё понизить скорость, но Хэмилтон был на маленькой дистанции. Не уверен, что Ферстаппен сделал это специально, чтобы повредить автомобиль Хэмилтона. Но, наверное, судьям виднее, раз они вынесли такое решение.



Ферстаппен максимально использовал свои возможности. Честно говоря, когда я услышал его голос по окончании гонки, то был удивлён, что он так спокойно излагал свои мысли. По тому, как Ферстаппен пилотировал, казалось, что он раскалён до предела. Уровень агрессии был выше 100 процентов, это точно», — заявил Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.