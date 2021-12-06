Штрафные баллы после этапа Формулы-1 в Джидде: Ферстаппен в 5 баллах от дисквалификации

По итогам Гран-при Саудовской Аравии сразу два гонщика получили штрафные баллы — во время гонки пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил два балла за аварию с гонщиком «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем, а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил баллы сразу за два эпизода — срезку поворота в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и эпизод с торможением на прямой, после чего в него врезался всё тот же Хэмилтон. В общей сложности Ферстаппену было добавлено сразу три балла в суперлицензию.



В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.



Таблицу после Гран-при Саудовской Аравии возглавляет пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, на счету которого восемь баллов за 12 месяцев. По семь баллов у пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

До Гран-при Абу-Даби два балла сгорят у пилота «Феррари» Шарля Леклера и он присоединится к Шумахеру, Сайнсу и Риккардо в списке тех пилотов, у кого нет штрафов за последний год.