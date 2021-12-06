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Штрафные баллы пилотов Формулы-1 после Гран-при Саудовской Аравии

Штрафные баллы после этапа Формулы-1 в Джидде: Ферстаппен в 5 баллах от дисквалификации
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По итогам Гран-при Саудовской Аравии сразу два гонщика получили штрафные баллы — во время гонки пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил два балла за аварию с гонщиком «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем, а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил баллы сразу за два эпизода — срезку поворота в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и эпизод с торможением на прямой, после чего в него врезался всё тот же Хэмилтон. В общей сложности Ферстаппену было добавлено сразу три балла в суперлицензию.

В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.

Таблицу после Гран-при Саудовской Аравии возглавляет пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, на счету которого восемь баллов за 12 месяцев. По семь баллов у пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

До Гран-при Абу-Даби два балла сгорят у пилота «Феррари» Шарля Леклера и он присоединится к Шумахеру, Сайнсу и Риккардо в списке тех пилотов, у кого нет штрафов за последний год.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»818 апреля 2022 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»718 апреля 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»627 марта 2022 года — 3 балла
Никита Мазепин«Хаас»62 мая 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»518 апреля 2022 года — 1 балл
Валттери Боттас«Мерседес»525 июня 2022 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Антонио Джовинацци«Альфа Ромео»34 июля 2022 года — 2 балла
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»26 декабря 2021 года — 2 балла
Кими Райкконен«Альфа Ромео»24 июля 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»210 октября 2022 года — 2 балла
Джордж Расселл«Уильямс»117 июля 2022 года — 3 балла
Эстебан Окон«Альпин»112 сентября 2022 года — 1 балл
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