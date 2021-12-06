Штрафные баллы после этапа Формулы-1 в Джидде: Ферстаппен в 5 баллах от дисквалификации

По итогам Гран-при Саудовской Аравии сразу два гонщика получили штрафные баллы — во время гонки пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил два балла за аварию с гонщиком «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем, а пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил баллы сразу за два эпизода — срезку поворота в борьбе с Льюисом Хэмилтоном и эпизод с торможением на прямой, после чего в него врезался всё тот же Хэмилтон. В общей сложности Ферстаппену было добавлено сразу три балла в суперлицензию.
В настоящий момент в пелотоне есть три пилота, в суперлицензии которых нет ни одного штрафного балла — Мик Шумахер, Карлос Сайнс и Даниэль Риккардо.
Таблицу после Гран-при Саудовской Аравии возглавляет пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, на счету которого восемь баллов за 12 месяцев. По семь баллов у пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.
До Гран-при Абу-Даби два балла сгорят у пилота «Феррари» Шарля Леклера и он присоединится к Шумахеру, Сайнсу и Риккардо в списке тех пилотов, у кого нет штрафов за последний год.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|18 апреля 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|6
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|3
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|2
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|2
|4 июля 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|2
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1
|17 июля 2022 года — 3 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1
|12 сентября 2022 года — 1 балл
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