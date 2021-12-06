Алёшин: вообще не понял, почему Хэмилтон не обогнал Ферстаппена сразу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился своим мнением насчёт борьбы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.



«Противостояние Хэмилтон vs Ферстаппен было очень любопытным. Первое, что хотелось бы сказать: „Ред Булл“ надо поработать над стартами. Реакция Макса зачастую была лучше, но потом то ли на пробуксовке, то ли на переключениях Льюис всегда оказывался впереди. По ходу гонки было очевидно, что Льюис быстрее, но беспрерывные инциденты, красные флаги и виртуальные сейфти-кары какое-то время нивелировали это преимущество.



Макс был в своём классическом, агрессивном стиле, в то время как было видно, что Льюис пытался избежать каких либо контактов и в большинстве моментов ехал корректнее. Макс срезал второй поворот, что было грубой ошибкой, но то, как произошла смена позиций по просьбе судей, было крайне необычным. Я вообще не понял, почему Льюис, увидев, что Макс сильно замедлился, не обогнал его сразу, что, конечно, не привело бы к контакту.



Есть мнение, что Льюис „не был готов“ к тому, что его пропустят, или не хотел обгонять до зоны DRS, но камон: твой главный конкурент замедляется, а ты просто тупо едешь за ним и потом происходит контакт!? Это реально было очень странно. С другой стороны, Макс повёл себя не совсем корректно, пропустив Льюиса через несколько кругов, а потом сразу же его обогнал в том же повороте.



В общем, цирк, но интересно! Сейчас у двух основных действующих лиц одинаковое количество очков, а это значит, что Гран При Абу Даби будет огонь!» — написал Алёшин в своём «инстаграме».

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