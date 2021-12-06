Вольф опасается, что финальная гонка сезона может завершиться столкновением

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил опасение, что исход чемпионата может решиться столкновением на финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби.
«Надеюсь, что прошедшая гонка будет иметь достаточно последствий, чтобы все сделали выводы к финалу сезона в Абу-Даби. Думаю, что за подобное пилотирование последует штраф и в решающей гонке сезона. Я не думаю, что чемпионат заслуживает, чтобы исход титульной гонки решило столкновение, и здесь я полностью доверяю системе саморегулирования.
В Бразилии мы увидели прецедент, который стюарды не стали расследовать, и это может привести к плохим последствиям для чемпионата.
Инциденты в Джидде стали последствиями Бразилии, и мы не хотим, чтобы это повторилось в Абу-Даби. Самый быстрый гонщик за рулём самой быстрой машины должен выиграть чемпионат, а не быть выбитым с трассы», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.
- 6 декабря 2021
-
19:57
-
19:01
-
18:09
-
18:02
-
17:06
-
16:46
-
16:40
-
16:16
-
15:41
-
14:27
-
13:45
-
13:09
-
12:00
-
11:53
-
11:02
-
10:45
-
09:33
-
02:05
-
02:05
-
02:03
-
01:58
-
01:43
-
01:39
-
01:34
-
01:19
-
01:12
-
00:57
-
00:44
-
00:34
-
00:23
-
00:23
-
00:18
-
00:14
-
00:13
- 5 декабря 2021
-
23:42