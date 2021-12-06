Вольф опасается, что финальная гонка сезона может завершиться столкновением

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил опасение, что исход чемпионата может решиться столкновением на финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби.



«Надеюсь, что прошедшая гонка будет иметь достаточно последствий, чтобы все сделали выводы к финалу сезона в Абу-Даби. Думаю, что за подобное пилотирование последует штраф и в решающей гонке сезона. Я не думаю, что чемпионат заслуживает, чтобы исход титульной гонки решило столкновение, и здесь я полностью доверяю системе саморегулирования.



В Бразилии мы увидели прецедент, который стюарды не стали расследовать, и это может привести к плохим последствиям для чемпионата.



Инциденты в Джидде стали последствиями Бразилии, и мы не хотим, чтобы это повторилось в Абу-Даби. Самый быстрый гонщик за рулём самой быстрой машины должен выиграть чемпионат, а не быть выбитым с трассы», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.