«Худшее правило в истории». Норрис раскритиковал регламент Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил недовольство правилом, позволяющим менять шины в период действия красных флагов.



«Пожалуй, худшим правилом в истории Формулы-1 можно назвать право менять шины под красными флагами. Я уже говорил об этом в прошлом году, когда Пьер Гасли в Монце смог получить свежие шины и благодаря этому выиграл гонку. Поймите меня правильно, я не говорю о том, что у него нужно отнять победу. Но это нечестное преимущество, просто удача, которая улыбается кому-то совершенно случайно.



В Джидде это испортило нам гонку. Ты всеми силами стараешься завоевать позиции, а потом просто всё теряешь. Это обидно, учитывая большую работу, проделанную командой. Машина отлично чувствовала себя на трассе, а дурацкое правило нам всё испортило.



Если бы Макс выиграл гонку благодаря этому, в «Мерседесе» было бы много разговоров. Это несправедливо. Красные флаги не должны так работать», — приводит слова Норриса RaceFans.