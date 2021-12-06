Вурц предложил решение проблемы, из-за которой столкнулись Хэмилтон и Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы-1 Александр Вурц поделился мнением о ситуации, случившейся на Гран-при Саудовской Аравии, когда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен затормозил перед зоной детекции DRS, чтобы вернуть позицию Льюису Хэмилтону.



«Если гонщик решает вернуть позицию до зоны детекции DRS, то он не должен использовать DRS после этого.



Цель: исключение тактических замедлений, ведущих к досадным недоразумениям», — написал Александр Вурц в своём «твиттере».



Напомним, голландец пытался пропустить соперника вперёд, но Хэмилтон не был предупреждён о планах оппонента и лишь в последний момент попробовал отвернуть влево. В итоге Льюис повредил переднее антикрыло, однако позднее всё-таки сумел опередить Макса и выиграть гонку.



Напомним, после гонки Ферстаппен был оштрафован на 10 секунд. Судьи установили, что преимущественную вину за аварию несёт Ферстаппен. Согласно их выводам, Макс существенно замедлился в 26-м повороте, но при этом никто из двух пилотов не хотел выходить вперёд перед точкой детекции третьей зоны DRS. При этом Хэмилтон в тот момент не был в курсе, что Ферстаппен намерен отдать ему позицию. После этого Макс внезапно и существенно затормозил (перегрузка составила 2,4g) — именно это действие пилота «Ред Булл» заставило судей посчитать Ферстаппена виновным в аварии.



Судьи признали, что Хэмилтон мог бы обогнать Ферстаппена во время первого замедления Макса, но отметили, что в тот момент оба пилота не хотели первыми проехать точку детекции DRS. В то же время внезапное торможение со стороны Макса стюарды назвали непоследовательным действием, которое и привело к столкновению.