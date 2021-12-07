Брандл: меня печалит, что Ферстаппен прибегает к такой тактике. Он лучше всего этого

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене после его выступления на Гран-при Саудовской Аравии.
«Он вёл игру, отталкиваясь от преимущества в очках, которое у него было. Льюис Хэмилтон просто не мог позволить себе попасть в аварию, ведь тогда он упустил бы возможность сократить отставание от Макса. И сейчас Ферстаппен впереди за счёт большего количества побед в гонке. Порой Макс может совершать смелые ходы и оставлять тень сомнений относительно того, соответствовали ли его действия правилам или их можно классифицировать как фол.
Я в восторге от навыков его пилотирования и поддерживаю Макса с Гран-при Китая 2015 года, когда он был в «Торо Россо». Его чувство руля — это то, на что нужно обращать внимание, но меня печалит, что он прибегает к такой тактике. Он лучше всего этого. Будет обидно, если в конечном счёте его будут считать нечестным пилотом», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
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