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Источник: Льюис Хэмилтон снимется с Брэдом Питтом в фильме о гонках

Источник: Льюис Хэмилтон снимется с Брэдом Питтом в фильме о гонках
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон примет участие в съёмках фильма со знаменитым голливудским актёром Брэдом Питтом. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

Подробности предстоящей кинокартины пока не называются, известно только, что она будет о гонках. В качестве режиссёра должен выступить Джозеф Косински.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где завоевал шесть титулов.

В нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Льюис занимает второе место в общем зачёте пилотов. В активе британца 369,5 очков. На первом месте гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, имеющий столько же баллов, но опережающий Хэмилтона за счёт большего количества побед. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса», финн Валттери Боттас (218).

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