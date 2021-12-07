Вильнёв — о ГП Саудовской Аравии: не Формула-1, а прокатный картинг. Нужно ли нам такое?

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями о Гран-при Саудовской Аравии, а также высказался о соперничестве пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на нём.



«Это была не Формула-1, а какой-то прокатный картинг. Всё было неправильно. Так что я даже не знаю, что сказать. Нужен ли нам такой спорт, хотим ли такой Формулы-1? Или мы все жаждем увидеть голливудское шоу? Если второе, то всё было здорово. Но Ф-1 ли это? Не знаю. Если бы Фрэнк Уильямс увидел такую гонку, то перевернулся бы в гробу.

Да, это нравится фанатам и увеличивает зрительскую аудиторию, что неплохо для Формулы-1. Но мы отдаляемся от тех основ, которые были в начале», — приводит слова Вильнёва Motorsport.