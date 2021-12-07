Сироткин — о действиях Ферстаппена: жёстко? Нагло? Да! Но это и есть спорт

Гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал борьбу и столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.



«В гонке Макс понимал: чтобы уверенно чувствовать себя в Абу-Даби, надо выигрывать в Джидде любой ценой. Он понимал это – и понимал, что даже столкновение с Хэмилтоном будет более удачным исходом, чем проигрыш. И изначально вёл себя с учётом таких раскладов. Это было видно и на старте, и на рестартах, и в борьбе в первых поворотах – где Макс то с одной стороны нагло заезжал, то с другой. Формально всё это немного за рамками правил, но в принципе выглядело вполне адекватно. Нельзя сказать, что Макс – плохой человек. Просто он понимал ситуацию и выжимал из неё максимум. Жёстко? Нагло? Да! Но это и есть спорт.



Было ясно: Макс пытается пропустить Льюиса так, чтобы тут же получить право на включение системы DRS и контратаковать. Макс притормозил, а Хэмилтон, наверное, в этот момент не знал, что его пропускают. И подумал, что Ферстаппен увидел какие-то флаги или ещё что-то – и потому сбросил скорость. Поэтому Льюис сначала тоже замедлился — чисто инстинктивно.



А Макс понимал, что уже очень близко точка, где фиксируется разрыв между пилотами и где определяется, сможет ли гонщик включить DRS. Он понял: чтобы пропустить Льюиса, надо замедлиться ещё сильнее – и нажал на тормоз. Максу было важно, чтобы его обогнали именно в этом месте – а Льюис таких действий просто не ожидал», — приводит слова Сироткина официальный сайт программы.