Титов объяснил, почему в Сочи вряд ли будут разбирать и собирать обратно трассу Формулы-1

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 Алексей Титов рассказал, что компания продолжает обсуждать судьбу «Сочи Автодрома» после переезда российского этапа Ф-1 на «Игора Драйв». Один из возможных сценариев — сохранение лишь малого двухкилометрового участка трассы. При этом теоретически оставшуюся часть трассы можно разбирать и затем собирать ради этапов чемпионатов, для которых круг в два километра слишком мал.



«Для ежедневной эксплуатации шесть километров трассы не нужны. Соответственно, наша задача — найти комбинации, при которых мы сможем более гибко подходить к круглогодичному использованию автодрома. Потому что даже три-четыре международных соревнования в год будут ограничены определённой сезонностью происходящего.



Разборное большое кольцо? Здесь основная проблема может возникнуть с экономикой. Технически разобрать автодром несложно, мы можем это сделать. Но когда мы к лицензионному платежу добавляем стоимость содержания трассы в год плюс стоимость организации гонки, а затем ещё вынуждены два раза в год собирать и разбирать автодром, это становится неэффективным по нескольким направлениям. Первое — это финансовое. Тут всё понятно, речь идёт о прямых расходах. А вот второе серьёзнее, так как мы таким способом не решаем стоящие перед нами задачи сделать более доступным для посетителей Олимпийский парк и его объекты. Ведь на сборку и разборку трассы будет уходить каждый раз по два с лишним месяца.



Даже если мы уложимся в полтора месяца, чтобы собрать, и полтора, чтобы разобрать — это уже три месяца. Плюс у Формулы 1 требование, чтобы трек был готов минимум за 90 дней до мероприятия, когда приезжает комиссия ФИА. Итого получается порядка пяти месяцев. Т. е. почти полгода будет либо стройка, либо забор. Если мы пойдём по этому пути, то в самый сладкий летний сезон получим либо забор, либо строительно-монтажные работы — вот что самое обидное. И представьте себе местных жителей и гостей города, которые будут находиться всё это время в условиях шума и пыли. Поэтому нужны иные методы работы с трассой», — заявил Титов в интервью «Дром.ру».