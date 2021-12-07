«Оба прикинулись дурачками». Вильнёв — о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказался о столкновении, которое произошло между гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстапеном и Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес», в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Инцидент случился после того, как Ферстаппен затормозил перед зоной детекции DRS, чтобы вернуть позицию Хэмилтону.
«Что касается столкновения Хэмилтона и Ферстаппена, то, когда соперник замедляется перед тобой, ты всегда обгоняешь его. Но проблема в этих дурацких зонах детекции DRS. Льюис не хотел пересекать эту черту раньше Макса и прекрасно понимал, что тот предоставляет ему возможность себя обогнать. Он просто не хотел давать Ферстаппену DRS на следующей прямой, потому что в таком случае произошёл бы обратный обгон. Так что оба прикинулись дурачками», — приводит слова Вильнёва Motorsport.
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