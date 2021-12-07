Отец Ферстаппена: Макс не станет выносить с трассы Хэмилтона

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, ответил на вопрос о том, сможет ли его сын в случае надобности сынициировать аварию с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в решающей гонке этого сезона, которая состоится в Абу-Даби 12 декабря.

«Не думаю, что Макс станет выносить с трассы Хэмилтона.

Макс очень жаждет победы. Он определённо будет стремиться к ней и, конечно, попытается обогнать Хэмилтона. Он сделает всё, чтобы победить, это точно. Нас ждёт захватывающая гонка», — приводит слова Йоса Daily Mail.

В нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.