Кристиан Хорнер: если кто-то и заслуживает выиграть чемпионат, то это Макс Ферстаппен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение о том, что пилот его команды Макс Ферстаппен больше всех заслуживает победить в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Макс — боец, и если есть гонщик, который заслуживает победы в чемпионате, то это Ферстаппен. Макс стал для меня лучшим гонщиком года. То, как он вёл машину в этом году, то, как он держался в такой конкуренции, я считаю выдающимся.
У «Мерседеса» болид лучше, но Ферстаппен борется наравне с Хэмилтоном – посмотрите, как близко в этом году Валттери Боттас к Льюису», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
В нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.
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