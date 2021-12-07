Кристиан Хорнер: если кто-то и заслуживает выиграть чемпионат, то это Макс Ферстаппен

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение о том, что пилот его команды Макс Ферстаппен больше всех заслуживает победить в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Макс — боец, и если есть гонщик, который заслуживает победы в чемпионате, то это Ферстаппен. Макс стал для меня лучшим гонщиком года. То, как он вёл машину в этом году, то, как он держался в такой конкуренции, я считаю выдающимся.

У «Мерседеса» болид лучше, но Ферстаппен борется наравне с Хэмилтоном – посмотрите, как близко в этом году Валттери Боттас к Льюису», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.

В нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Ферстаппен имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Хэмилтон, однако опережает британца за счёт большего количества побед.