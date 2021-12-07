Фьюри — о Ферстаппене: пресса делает из Макса «плохого парня». Мне известно, что это такое
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу противостояния пилотов «Формулы-1» Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.
«Я немного почитал, что пишут о противостоянии в «Формуле-1» между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, и как пресса делает из Макса «плохого парня».
Мне известно, что это такое – ужасное отношение со стороны медиа. Знаете, это не особо приятно, особенно, когда ты молод и голоден до побед. Отстаньте от него – он выкладывается на полную.
Удачи обоим гонщикам на Гран-при Абу-Даби. Это соперничество напоминает мне битву Джеймса Ханта и Ники Лауды за титул. Кто же выиграет? Вперёд, ребята, сделайте это!» — сказал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
18:20
-
17:28
-
16:24
-
16:23
-
15:28
-
14:56
-
14:39
-
13:26
-
12:00
-
11:29
-
10:53
-
10:00
-
00:51
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:49
-
22:50
-
21:57
-
20:48
-
19:57
-
19:01
-
18:09
-
18:02
-
17:06
-
16:46
-
16:40
-
16:16
-
15:41
-
14:27
-
13:45
-
13:09
-
12:00
-
11:53
-
11:02
-
10:45
-
09:33
Партнерский контент