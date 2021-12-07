Фьюри — о Ферстаппене: пресса делает из Макса «плохого парня». Мне известно, что это такое

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу противостояния пилотов «Формулы-1» Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

«Я немного почитал, что пишут о противостоянии в «Формуле-1» между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, и как пресса делает из Макса «плохого парня».

Мне известно, что это такое – ужасное отношение со стороны медиа. Знаете, это не особо приятно, особенно, когда ты молод и голоден до побед. Отстаньте от него – он выкладывается на полную.



Удачи обоим гонщикам на Гран-при Абу-Даби. Это соперничество напоминает мне битву Джеймса Ханта и Ники Лауды за титул. Кто же выиграет? Вперёд, ребята, сделайте это!» — сказал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».