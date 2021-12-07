Марко извинился за слова о том, что Хэмилтон был виноват в столкновении с Ферстаппеном
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко извинился за свой комментарий о том, что столкновение между пилотом его команды Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии произошло по вине британца.
«Во время телевизионного интервью я передал именно ту информацию, которую получил от инженеров. Очевидно, что она оказалась неверной, так что я сожалею об этом.
Надеюсь, что злополучная глава с Саудовской Аравией теперь закрыта. В любом случае мы смотрим только вперёд.
Мы хотим победить в Абу-Даби и завоевать титул. Сделаем для этого всё, но, естественно, не собираемся предпринимать какие-то нечестные действия. Трасса в ОАЭ нам хорошо подходит», — приводит слова Марко Racingnews365.
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