«Рецепт катастрофы». Рассел призвать изменить трассу в Джидде

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл высказал мнение о том, что трасса в Джидде слишком опасна и некоторые её элементы следует заменить. Напомним, британец сошёл с дистанции на Гран-при Саудовской Аравии из-за аварии с россиянином Никитой Мазепиным («Хаас»).

«Это отличная трасса для вождения, но и рецепт катастрофы, так что её необходимо изменить.



Если мы вернёмся сюда в следующем году, а я думаю, что мы вернёмся, то они должны изменить некоторые элементы трассы. Например, сделать эти изгибы просто прямыми, чтобы избежать слепых зон. За одну гонку мы увидели слишком много неприятных инцидентов.



Я не виню Мазепина в аварии. Тот момент был бы сложен для любого пилота, ты заходишь в поворот в полный газ, и вдруг машину заносит в сторону, повсюду дым от шин — ты не знаешь, что сейчас произойдёт. Из этого уик-энда можно вынести много уроков. Эта трасса безумно быстрая и захватывающая с точки зрения пилотирования, но очень непродуманная в плане безопасности и гонок», — приводит слова Расселла Racingnews365.