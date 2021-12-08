Болид «Уильямса» побывал на премьере фильма «King’s Man: Начало». Фото

Болид команды Формулы-1 «Уильямс» был доставлен на премьеру фильма «King’s Man: Начало». Это было сделано в рамках сотрудничества британской гоночной команды со студиями 20th Century Studios и Marv Films, которые занимались производством киноленты.
«Мы рады начать сотрудничество с 20th Century Studios и MARV, отпраздновав вместе премьеру фильма «King’s Man: Начало». Это прекрасная возможность для старта совместной работы с британским кинематографом и всяческой поддержки его», — приводит слова коммерческого директора «Уильямса» Джеймса Бауэра пресс-служба команды.
Фото: Williams F1 Team
Фото: Williams F1 Team
В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Уильямс» находится на восьмом месте, имея в активе 23 очка. Возглавляет зачёт «Мерседес» (587,5 очка).
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