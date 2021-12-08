Источник: после ухода с поста главы ФИА Жан Тодт может вернуться в «Феррари»
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Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт после ухода с нынешнего поста может вернуться в команду «Феррари». Об этом информирует издание Corriere Della Sera.
Жан ведёт переговоры с командой уже некоторое время. Сообщается, что в команде он может получить должность спортивного консультанта или неисполнительного директора.
Тодт покинет ФИА всего через несколько дней — 17 декабря. «Феррари» он руководил с 1993 по 2009 год. За это время гоночный коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов, а пилоты команды шесть раз становились чемпионами Формулы-1.
В Кубке конструкторов нынешнего сезона «Королевских гонок» «Феррари» находится на третьем месте, имея на счету 307,5 очка. Возглавляет зачёт команда «Мерседес» (587,5).
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