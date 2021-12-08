Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от финального Гран-при сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Абу-Даби, который станет финальным в этом сезоне Формулы-1.
«Прежде всего я очень рад вернуться в Абу-Даби! Думаю, на результаты прошлого года не всегда можно ориентироваться, так как на них влияло множество факторов. В нескольких последних гонках нам немного не хватало темпа, но хочется верить, что в этот уик-энд всё получится.
Трасса Яс Марина претерпела несколько изменений и теперь стала намного быстрее. Будет интересно посмотреть, как это отразится на настройках болида. Очень важно провести в Абу-Даби хорошую квалификацию. Надеюсь, мы сможем это сделать.
В этом году мы добились многих побед и в целом были намного более конкурентоспособны по сравнению с предыдущими сезонами. Так что каждый из нас может быть очень доволен и гордиться тем, чего мы достигли. У нас равное количество очков, и я знаю, что мы, как команда, сделаем всё возможное, чтобы выиграть нынешний чемпионат. Нас ждёт захватывающая гонка, и мы постараемся завершить сезон как можно лучше», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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