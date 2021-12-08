Шварцман отработает тесты новичков Формулы-1 не только с «Хаасом», но и с «Феррари»

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман отработает тесты новичков Формулы-1 в составе сразу двух команд. Ранее было объявлено, что пилот Академии «Феррари» проведёт один тестовый день в составе американской команды «Хаас», а теперь спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис объявил, что Шварцман и пилот симулятора «Скудерии» Антонио Фуоко разделят между собой работу за рулём актуального болида «Феррари» во вторник, 14 декабря.



«Во вторник после гонки стартует очень важная сессия шинных тестов: в первый день будут две машины, во второй — одна. Один из дней тестов посвящён работе новых пилотов за рулём одной машины. Мы собираемся задействовать двух молодых гонщиков: руль будут делить Антонио Фуоко и Роберт Шварцман. А что касается так называемой гибридной машины, то работу на ней поделят наши боевые гонщики: во вторник — Шарль, в среду — Карлос», — приводит слова Мекиса официальный сайт «Феррари».