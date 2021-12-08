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Шварцман прокомментировал участие в тестах Формулы-1 в составе «Феррари»

Шварцман прокомментировал участие в тестах Формулы-1 в составе «Феррари»
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Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал сообщение о том, что на тестах молодых пилотов Формулы-1 он будет работать не только в составе «Хааса», но и в составе «Феррари». Во вторник, 14 декабря, Шварцман примет участие в испытаниях нынешнего болида команды вместе с пилотом симулятора «Феррари» Антонио Фуоко.

«Я невероятно рад принять участие в ещё одних тестах вместе с „Феррари“. Для меня честь управлять этим болидом Формулы-1, но это также и большая ответственность, а потому я невероятно благодарен „Феррари“ за оказанное мне доверие. Конечно, я постараюсь как можно сильнее насладиться этими тестами, но в то же время нацелен на то, чтобы хорошо выполнить свою работу по сбору данных для команды», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

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