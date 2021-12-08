Шварцман прокомментировал участие в тестах Формулы-1 в составе «Феррари»

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал сообщение о том, что на тестах молодых пилотов Формулы-1 он будет работать не только в составе «Хааса», но и в составе «Феррари». Во вторник, 14 декабря, Шварцман примет участие в испытаниях нынешнего болида команды вместе с пилотом симулятора «Феррари» Антонио Фуоко.
«Я невероятно рад принять участие в ещё одних тестах вместе с „Феррари“. Для меня честь управлять этим болидом Формулы-1, но это также и большая ответственность, а потому я невероятно благодарен „Феррари“ за оказанное мне доверие. Конечно, я постараюсь как можно сильнее насладиться этими тестами, но в то же время нацелен на то, чтобы хорошо выполнить свою работу по сбору данных для команды», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».
- 8 декабря 2021
-
17:39
-
16:51
-
16:23
-
15:09
-
14:07
-
13:46
-
12:49
-
12:02
-
10:44
-
10:01
-
00:27
- 7 декабря 2021
-
23:19
-
21:11
-
20:41
-
19:17
-
18:20
-
17:28
-
16:24
-
16:23
-
15:28
-
14:56
-
14:39
-
13:26
-
12:00
-
11:29
-
10:53
-
10:00
-
00:51
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:49
-
22:50
-
21:57
-
20:48
-
19:57
-
19:01