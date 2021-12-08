«Уже выздоравливаю». Фиттипальди показал видео с больничной койки
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Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди в своём «твиттере» разместил видео с больничной койки после серьёзной аварии, в которую он попал на самом старте гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия).
«Уже выздоравливаю», — написал Фиттипальди.
Публикация доступна в «твиттере» Фиттипальди.
Напомним, столкновение между Фиттипальди и Тео Пуршером (ART Grand Prix) произошло на самом старте заезда. После этого гонка был приостановлена. Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Тео отправили в госпиталь — гонщик при этом был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу. Победу в основном заезде праздновал представитель Австралии Оскар Пиастри.
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