«Уже выздоравливаю». Фиттипальди показал видео с больничной койки

Бразильский гонщик Энцо Фиттипальди в своём «твиттере» разместил видео с больничной койки после серьёзной аварии, в которую он попал на самом старте гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия).

«Уже выздоравливаю», — написал Фиттипальди.

Публикация доступна в «твиттере» Фиттипальди.

Напомним, столкновение между Фиттипальди и Тео Пуршером (ART Grand Prix) произошло на самом старте заезда. После этого гонка был приостановлена. Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Тео отправили в госпиталь — гонщик при этом был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу. Победу в основном заезде праздновал представитель Австралии Оскар Пиастри.