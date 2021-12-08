Кими Райкконен высказался по поводу своей прощальной гонки

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен высказался по поводу своей последней гонки в Формуле-1, которая пройдёт на заключительном этапе Гран-при нынешнего сезона в Абу-Даби.

«Это последняя гонка сезона и на этот раз последняя гонка в моей карьере, но я не думаю об этом слишком много. Конечно, я знаю, что ощущения будут другими, когда пересеку финишную черту, и я понимаю, что эта глава моей жизни будет закрыта, но когда я окажусь на старте, то для меня это будет такая же гонка, как и любая другая.

Я хочу закончить своё путешествие с хорошим результатом, для себя и для команды, и также хочу насладиться этими выходными с моей семьёй и моими друзьями, которые будут со мной», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».