Хаккинен — о столкновении Хэмилтона и Ферстаппена: побеждать нужно за счёт мастерства

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался по поводу столкновения Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Саудовской Аравии.

«Оба гонщика знали, что впереди начинается зона DRS, поэтому никто из них не хотел первым пересекать линию, после которой можно активировать эту систему, поскольку это позволило бы сопернику обогнать тебя на следующей прямой.

Когда Макс получил указание пропустить Льюиса, гонщика «Мерседеса» ещё не успели предупредить, и это привело к недопониманию. Я считаю, что ФИА должны изменить технологию информирования гонщиков.

Макс попытался заставить Льюиса опередить его именно в том месте. Но проблема заключалась в том, как именно он сбросил скорость и как были расположены машины на трассе.

За опасную езду ФИА будет штрафовать, и если в федерации увидят повторение чего-то подобного в Абу-Даби, то санкции будут более жёсткими.



Я не знаю, как машина Льюиса выдержала контакт с болидом Макса, но переднее крыло «Мерседеса» очень прочное! Несмотря на повреждённую торцевую пластину крыла Льюису удалось проехать лучший круг гонки и одержать победу.

Я всегда придерживался мнения, что борьба на трассе должна быть честной. Победа в чемпионате мира должна быть связана со скоростью, точностью, мастерством, точностью пилотирования – ты должен доказать, что можешь одолеть соперника в прямом спортивном поединке. Именно это я хочу увидеть в ближайшее воскресенье, и я знаю, что ФИА, Формула-1 и болельщики хотят того же», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.