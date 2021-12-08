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Гран-при в Абу-Даби станет сотым для Лэнса Стролла

Гран-при в Абу-Даби станет сотым для Лэнса Стролла
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл в Абу-Даби проведёт сотый Гран-при в своей карьере.

Канадский гонщик дебютировал в чемпионате в 2017 году, сейчас он является самым молодым пилотом Формулы-1. За пять сезонов Стролл трижды поднимался на подиум.

На прошедшем Гран-при Саудовской Аравии Стролл занял 11-е место.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 21.825
3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531
4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 40.121
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +41.613
7. Шарль Леклер («Феррари») +44.475
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +46.606
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +58.505
10. Ландо Норрис («Макларен») +1:01.358
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.212
12. Николас Латифи («Уильямс») +1:23.249
13. Фернандо Алонсо («Альпин) +1 круг
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошёл
17. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл
18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл
19. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.

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