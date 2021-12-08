Гран-при в Абу-Даби станет сотым для Лэнса Стролла

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл в Абу-Даби проведёт сотый Гран-при в своей карьере.

Канадский гонщик дебютировал в чемпионате в 2017 году, сейчас он является самым молодым пилотом Формулы-1. За пять сезонов Стролл трижды поднимался на подиум.

На прошедшем Гран-при Саудовской Аравии Стролл занял 11-е место.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 21.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 40.121

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +41.613

7. Шарль Леклер («Феррари») +44.475

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +46.606

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +58.505

10. Ландо Норрис («Макларен») +1:01.358

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:17.212

12. Николас Латифи («Уильямс») +1:23.249

13. Фернандо Алонсо («Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сошёл

17. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл

18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл

19. Никита Мазепин («Хаас») — сошёл

20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.