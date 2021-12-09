Кими Райкконен: моя мама последние 15 лет постоянно спрашивала, когда я закончу карьеру

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, завершающий карьеру по окончании сезона, рассказал, как члены его семьи восприняли его уход из «Королевских гонок». По словам финского гонщика, больше всего решению рада его мать Паула.



«Я считал гонки, остающиеся до конца карьеры, уже некоторое время. Я думаю, что моя мама точно очень рада. Наверное, последние 15 лет она спрашивала меня, когда я уже закончу карьеру.



Дети тоже ждут, когда я уйду. Они неоднократно спрашивали меня об этом. Уверен, что они будут очень рады, когда я буду постоянно дома. Я понимаю это и хочу быть с ними», — цитирует Райкконена PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.



Последним в карьере Райкконена станет Гран-при Абу-Даби. Этот этап дебютирует в Формуле-1 в нынешнем сезоне.

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