«Запасных шасси нет». В случае аварий Мазепин и Шумахер не смогут стартовать в Абу-Даби

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что на Гран-при Абу-Даби ему придётся использовать шасси, которым он был недоволен на старте сезона-2021. В распоряжении американской команды осталось лишь два шасси, так что в случае серьёзной аварии попавший в неё пилот «Хааса» просто пропустит оставшуюся часть уик-энда. На предыдущем этапе в Саудовской Аравии шасси Мазепина было безвозвратно повреждено после столкновения с резко затормозившим Джорджем Расселлом.
«К сожалению, новое шасси, повреждённое в Катаре, восстановить не удалось. А шасси, использовавшееся в Джидде, пошло под списание. Поэтому, к моему большому сожалению, в этот уик-энд я буду выступать на единственном оставшемся для меня шасси — на котором я выступал в начале года и которое, как мы считаем, было бракованным.
Это расстраивает, ведь всегда хочется уходить в межсезонье на высокой ноте. Не могу сказать, что этого точно не произойдёт: чудеса случаются. Но, определённо, сделать это будет труднее, потому что я заранее знаю, с чем мне придётся работать.
Что касается переживаний насчёт запчастей, то в Джидде такого не было, потому что аварии произошли уже в гонке, примерно в один момент. В моём случае никакой ошибки не было — просто стечение обстоятельств. Ну а сейчас я прекрасно знаю: одно повреждение машины — и, вероятно, весь оставшийся уик-энд пройдёт для меня без техники, на командном мостике. Запасных шасси нет, запчастей тоже почти нет», — заявил Мазепин.
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