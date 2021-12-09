Мазепин — об аварии в Джидде: по моим ощущениям, Расселл перепаниковал

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал своё столкновение с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом в гонке Гран-при Саудовской Аравии, когда британец резко затормозил после разворота впереди Серхио Переса.



«Там ничего нельзя было сделать. Джордж затормозил, когда увидел, что перед ним разворачивается машина «Ред Булл» и потенциально выкатывается на его траекторию. В этот момент он думал только о машине, которая едет спереди. И я не совсем согласен с тем, что делать так было правильно. Не нужно забывать, что за тобой едет «паровоз».



Если он мог избежать аварии, вырулив вправо, то у меня возможности остановиться не было, когда едешь по прямой на скорости 200 км/ч. На «онборде» видно, что я заблокировал шины. Но, к сожалению, было примерно две секунды на то, чтобы на это среагировать. Я среагировал через несколько десятых, но эти несколько десятых я уже проиграл. И вы останавливаетесь в разной скорости и разных манерах. По моим ощущениям, Расселл перепаниковал.



Не очень приятно, когда к твоим рукам и лицу очень быстро приближается задняя часть машины Джорджа, её карбоновые детали. Я сразу понял, что произошло, но поначалу был удивлён. В тот момент я боролся со Строллом, который ехал слева. Он проехал этот участок трассы с газом в пол, а Джордж затормозил, и мы оба остались позади», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.