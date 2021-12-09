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Мазепин высказался о приглашении Шварцмана на тесты в составе «Хааса»

Мазепин высказался о приглашении Шварцмана на тесты в составе «Хааса»
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Российский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал тот факт, что в тестах молодых пилотов Ф-1 в Абу-Даби в составе американского гоночного коллектива будет работать его соотечественник — пилот Формулы-2 Роберт Шварцман.

«Роберт мой давний знакомый. Помню, когда нам было 10-12 лет, мы даже между некоторыми гонками в картинге оставались в одних отелях, вместе путешествовали. Я давно и хорошо его знаю и рад, что у него будет возможность попробовать себя за рулём техники Формулы-1. Когда ты в первые разы едешь на такой технике, это доставляет положительные эмоции. Надеюсь, он получит удовольствие», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Помимо «Хааса» Шварцман отработает тесты в составе «Феррари», где разделит день с Антонио Фуоко.

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