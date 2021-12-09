Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при Абу-Даби будет оставаться заключительным этапом Формулы-1 до 2030 года

Гран-при Абу-Даби будет оставаться заключительным этапом Формулы-1 до 2030 года
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 объявила о продлении контракта с промоутерами Гран-при Абу-Даби. Этот этап будет оставаться заключительным в календаре сезона Формулы-1 до 2030 года.

Впервые Гран-при в Абу-Даби прошёл в 2009 году. Теперь новое соглашение подтверждает, что этот этап сохранит за собой важное место в сезоне.

«Промоутер всегда создаёт невероятное шоу для последней гонки каждого сезона Формулы-1. Также отметим изменения, которые были проведены на трассе. Мы очень рады, что Абу-Даби будет оставаться заключительным этапом сезона ещё долгие годы», — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

Отметим, что в нынешнем сезоне именно в Абу-Даби определится новый чемпион мира. Перед заключительной гонкой у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена одинаковое количество очков.

Новость по теме
«Макларен» представил специальную ливрею на Гран-при Абу-Даби
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021