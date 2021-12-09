Гран-при Абу-Даби будет оставаться заключительным этапом Формулы-1 до 2030 года

Пресс-служба Формулы-1 объявила о продлении контракта с промоутерами Гран-при Абу-Даби. Этот этап будет оставаться заключительным в календаре сезона Формулы-1 до 2030 года.



Впервые Гран-при в Абу-Даби прошёл в 2009 году. Теперь новое соглашение подтверждает, что этот этап сохранит за собой важное место в сезоне.



«Промоутер всегда создаёт невероятное шоу для последней гонки каждого сезона Формулы-1. Также отметим изменения, которые были проведены на трассе. Мы очень рады, что Абу-Даби будет оставаться заключительным этапом сезона ещё долгие годы», — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.



Отметим, что в нынешнем сезоне именно в Абу-Даби определится новый чемпион мира. Перед заключительной гонкой у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена одинаковое количество очков.