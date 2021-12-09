«Альфа Ромео» нанесла прощальные послания на болиды Райкконена и Джовинацци
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Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала фотографии болидов пилотов команды на гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней в команде для Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. В честь этого события на болиды были нанесены соответствующие надписи.
Райкконен завершает карьеру, а Джовинацци покинет команду по окончании сезона.
На болиде Райкконена появится надпись «Дорогой Кими, мы теперь оставим тебя в покое». На машину Джовинацци нанесут надпись: «Большое спасибо, Антонио». Причём, она будет написана на итальянском языке.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Ромео».
В следующем сезоне за «Альфа Ромео» будут выступать финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.
Боттас в настоящее время выступает за «Мерседес», а Чжоу — в младших сериях.
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