«Альфа Ромео» нанесла прощальные послания на болиды Райкконена и Джовинацци

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала фотографии болидов пилотов команды на гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней в команде для Кими Райкконена и Антонио Джовинацци. В честь этого события на болиды были нанесены соответствующие надписи.



Райкконен завершает карьеру, а Джовинацци покинет команду по окончании сезона.



На болиде Райкконена появится надпись «Дорогой Кими, мы теперь оставим тебя в покое». На машину Джовинацци нанесут надпись: «Большое спасибо, Антонио». Причём, она будет написана на итальянском языке.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Ромео».

В следующем сезоне за «Альфа Ромео» будут выступать финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

Боттас в настоящее время выступает за «Мерседес», а Чжоу — в младших сериях.