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Алонсо считает, что Ферстаппен «на шаг впереди» всех остальных гонщиков

Алонсо считает, что Ферстаппен «на шаг впереди» всех остальных гонщиков
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо поделился своим мнением насчёт борьбы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за чемпионский титул.

«Похоже, они сейчас на своём максимуме. Оба пилотируют потрясающе, атакуют на максимуме в каждой гонке. Они первый и второй в каждой гонке, потому что находятся на другом уровне, так что фантастика видеть, как они толкают друг друга вперёд.

Отчасти исход борьбы будет зависеть от техники. В последнее время «Мерседес» выглядит немного лучше, они выиграли пару гонок, но Макс сейчас, по моему мнению, на шаг впереди всех нас. Мы видели его круг в Джидде, пока он не задел стену в последнем повороте. Это был круг от Макса, а не от «Ред Булл». Я так считаю, но это только моё мнение.

«Мерседес» заслуживает Кубка конструкторов, потому что их машина, на мой взгляд, лучше. А Макс, вероятно, в целом в ходе года пилотировал на шаг впереди остальных. Я сам не в борьбе за титул, так что поддерживаю свою собственную команду, которая борется за пятое место. В борьбе за титул я никого не поддерживаю», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

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