Феттель ответил на благодарности за поддержку прав ЛГБТ-движения

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель обратился к болельщикам, которые благодарили его за поддержку ЛГБТ-движения.

«Я буду стараться изо всех сил и использовать свой голос везде, где смогу, чтобы поддержать вас!» — приводит слова пилота «твиттер» Racing Pride.

Немецкий гонщик не раз высказывался в поддержку меньшинств, а перед началом гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии надел кроссовки с радужной вставкой в поддержку ЛГБТ. Ранее Феттель уже надевал такие кроссовки в дни Гран-при Венгрии. Тем самым Себастьян протестовал против закона, который запретил в Венгрии обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет.

Также гонщик говорил о том, что Формула-1 должна принимать более активное участие для защиты сексуальных меньшинств.