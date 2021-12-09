Феттель ответил на благодарности за поддержку прав ЛГБТ-движения

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель обратился к болельщикам, которые благодарили его за поддержку ЛГБТ-движения.
«Я буду стараться изо всех сил и использовать свой голос везде, где смогу, чтобы поддержать вас!» — приводит слова пилота «твиттер» Racing Pride.
Немецкий гонщик не раз высказывался в поддержку меньшинств, а перед началом гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии надел кроссовки с радужной вставкой в поддержку ЛГБТ. Ранее Феттель уже надевал такие кроссовки в дни Гран-при Венгрии. Тем самым Себастьян протестовал против закона, который запретил в Венгрии обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет.
Также гонщик говорил о том, что Формула-1 должна принимать более активное участие для защиты сексуальных меньшинств.
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