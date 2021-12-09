Ферстаппен и Хэмилтон отреагировали на угрозу лишения очков в случае выноса соперника

Претенденты на чемпионский титул Формулы-1 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон прокомментировали напоминание со стороны гоночного директора Ф-1 Майкла Маси, что в случае намеренной аварии стюарды будут вправе использовать пункт правил, который предусматривает лишение очков в общем зачёте. Это напоминание важно, поскольку при аварии и взаимном сходе Ферстаппен станет чемпионом мира.
«Я знаю, что такое есть в спортивном регламенте, так что никому не нужно про это напоминать. Думаю, они могут делать это каждый гоночный уик-энд. Здесь нет ничего нового, что было бы внедрено конкретно на этот уик-энд», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
«Такое (лишение очков. — Прим. «Чемпионата») случалось в прошлом. Уверен, что стюарды сделали такое напоминание в целях предосторожности, и они абсолютно в своём праве. Надеюсь, им это правило не понадобится и у нас будет отличная гонка. Какого-то другого мнения у меня нет. Я просто выполняю свою работу и не хочу видеть стюардов лишний раз», — добавил Хэмилтон.
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