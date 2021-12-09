Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ф-1 может провести спринт и ГП Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы

Ф-1 может провести спринт и ГП Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы
Комментарии

Формула-1 рассматривает возможность провести спринт и Гран-при Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы.

Команды обсуждают вариант с организацией спринта на высокоскоростной конфигурации, где проходил Гран-при Сахира в 2020 году. В этом случае пятничная практика, квалификация и Гран-при пройдут на стандартной конфигурации.

«Теоретически мы можем это сделать, и мы будем поддерживать все идеи Формулы-1.

Это похоже на ситуацию в 2020 году, когда нас попросили провести две гонки, в том числе на «внешней» конфигурации, и мы это сделали.

У команд могут возникнуть вопросы по поводу этого, так что мы сначала подождём, что они решат», — приводит слова руководителя автодрома в Бахрейне шейх Салман ибн Иса Аль Халифа Autosport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021