Ф-1 может провести спринт и ГП Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы
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Формула-1 рассматривает возможность провести спринт и Гран-при Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы.
Команды обсуждают вариант с организацией спринта на высокоскоростной конфигурации, где проходил Гран-при Сахира в 2020 году. В этом случае пятничная практика, квалификация и Гран-при пройдут на стандартной конфигурации.
«Теоретически мы можем это сделать, и мы будем поддерживать все идеи Формулы-1.
Это похоже на ситуацию в 2020 году, когда нас попросили провести две гонки, в том числе на «внешней» конфигурации, и мы это сделали.
У команд могут возникнуть вопросы по поводу этого, так что мы сначала подождём, что они решат», — приводит слова руководителя автодрома в Бахрейне шейх Салман ибн Иса Аль Халифа Autosport.
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