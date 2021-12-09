Ф-1 может провести спринт и ГП Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы

Формула-1 рассматривает возможность провести спринт и Гран-при Бахрейна в 2022 году на разных конфигурациях трассы.

Команды обсуждают вариант с организацией спринта на высокоскоростной конфигурации, где проходил Гран-при Сахира в 2020 году. В этом случае пятничная практика, квалификация и Гран-при пройдут на стандартной конфигурации.

«Теоретически мы можем это сделать, и мы будем поддерживать все идеи Формулы-1.



Это похоже на ситуацию в 2020 году, когда нас попросили провести две гонки, в том числе на «внешней» конфигурации, и мы это сделали.

У команд могут возникнуть вопросы по поводу этого, так что мы сначала подождём, что они решат», — приводит слова руководителя автодрома в Бахрейне шейх Салман ибн Иса Аль Халифа Autosport.