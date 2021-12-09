Никита Мазепин представил специальный дизайн шлема на Гран-при Абу-Даби

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин представил специальный дизайн шлема на финальный этап сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс Марина». Вместо традиционной оранжево-чёрной расцветки Мазепин и авторы дизайна избрали преимущественно золотую раскраску с вкраплениями бордового.
«Последний танец в 2021-м», — прокомментировал новый дизайн шлема сам Мазепин в «инстаграме».
Ранее Мазепин рассказал, что на Гран-при Абу-Даби ему придётся использовать шасси, которым он был недоволен на старте сезона-2021. В распоряжении американской команды осталось лишь два шасси, так что в случае серьёзной аварии попавший в неё пилот «Хааса» просто пропустит оставшуюся часть уик-энда. На предыдущем этапе в Саудовской Аравии шасси Мазепина было безвозвратно повреждено после столкновения с резко затормозившим Джорджем Расселлом.
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