Перес назвал две вещи, которые помогут ему побороться в 2022 году за чемпионство

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что ему понадобится, чтобы вступить в борьбу за титул в следующем сезоне Формулы-1.



«Да, моей целью будет побороться за чемпионство. И я с нетерпением жду этой возможности. Первая вещь, которая мне поможет — создать такую же конкурентоспособную машину, как та, что есть у нас сейчас. Посмотрим, как всё сложится после введения новых правил. Вторая вещь вытекает из первой: многое будет зависеть от того, как быстро я с моей группой инженеров поймём все принципы новых правил. Кто быстрее всего в них разберётся и начнёт работать оптимальным, тот и окажется наиболее конкурентоспособным», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.