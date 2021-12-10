Ферстаппен: даже если суждено стать вторыми, буду считать, что у нас был потрясающий год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями перед финальным этапом сезона Формулы-1 в Абу-Даби. Этот Гран-при определит, кто станет чемпионом мира — Ферстаппен или Льюис Хэмилтон.
«Что решит судьбу титула? Если честно, темп машины. Последние несколько гонок получились для нас немного более сложными, но я всё равно думаю, что у нас есть возможность хорошо здесь выступить. Мы были здесь хороши в прошлом году, а в этом были взлёты и падения: иногда мы смотрелись очень хорошо, иногда — «Мерседес». Но у нас есть хороший шанс. Конечно, трудно говорить до старта уик-энда, но мы можем хорошо поработать.
В последних нескольких гонках нам было трудно держаться на уровне «Мерседеса». Но в Формуле-1 может произойти много чего. Я сохраняю позитивный настрой. И даже если нам суждено стать вторыми, то я всё равно буду считать, что у нас был потрясающий год. Нужно помнить, как сильно доминировал наш соперник ранее, так что мы можем гордиться тем, чего достигли. Но мой характер твердит, что никогда нельзя сдаваться, и я буду бороться, выложусь по максимуму и постараюсь победить. То, что мы сравнялись по очкам, это захватывающе, мне это нравится», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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