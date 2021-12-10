Риккардо сделал тату с изображением Алонсо

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо нанёс временную татуировку с изображением гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Это случилось во время забавной церемонии, где все пилоты представали в образе тайных Санта-Клаусов и дарили друг другу подарки. Алонсо подарил Даниэлю временное тату со своим изображением.
Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.
Напомним, сегодня, 10 декабря, состоятся пятничные тренировки Гран-при Абу-Даби. Первая сессия свободной практики запланирована на 12:30 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.
«Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1:
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1
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