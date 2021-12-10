Тост: Макс Ферстаппен сейчас — лучший гонщик в Формуле-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, вспомнив период его карьеры в «Торо Россо».



«Я знаю его с самого начала. Уже в те дни я понимал, насколько он силён с точки зрения психологии. После того как мы посадили его в машину Формулы-1, последовало немало критики в наш адрес. Ведь парню тогда было всего 17 лет, и у него даже не было водительских прав. Но я тогда предлагал каждому вернуться к этой теме через пять лет, чтобы посмотреть, как всё сложится в итоге. В конце концов, я оказался прав.

У него были способности к пилотированию, которые он обрёл, много лет занимаясь картингом. Кроме того, он многому научился у отца. Это видно по многим его действиям. Стиль пилотирования, как и всё остальное, у него на великолепном уровне. Он также силён в психологическом плане. Например, в этом году он добился победы в Зандворте. Это случилось тогда, когда тысячи болельщиков ждали от него такого результата. И как здорово он пришёл к этой победе! Просто фантастически, не допустив ни одной ошибки ни в квалификации, ни в гонке. Поэтому я считаю, что в настоящее время он лучший гонщик в Формуле-1», — приводит слова Тоста RaceFans.

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