На последнюю гонку за «Уильямс» Расселл нанёс на шлем пожелания от сотрудников команды
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Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл тоже подготовил специальный дизайн шлема на последний этап сезона-2021 Формулы-1. Для Расселла эта гонка станет последней в составе «Уильямса» перед переходом в «Мерседес», а потому при создании специального дизайна британский пилот решил нанести на шлем пожелания, которые ему оставили сотрудники команды.
Посмотреть фотографии шлема можно в «инстаграме» «Уильямса».
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен выступит на Гран-при Абу-Даби Формулы-1 в специальном дизайне шлема. Для своего прощального выступления в чемпионате мира Райкконен выбрал дизайн, с которым он дебютировал в Формуле-1 в 2001 году в составе команды «Заубер». Кими выступит на «Яс Марине» в шлеме с серо-бело-голубой расцветкой.
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