Марко считает, что против Ферстаппена развязали кампанию
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что СМИ развязали грязную кампанию против Макса Ферстаппена в преддверии решающего этапа сезона Формулы-1 в Абу-Даби.
«На Макса оказывается давление, его захотят видеть плохим, агрессивным гонщиком, но это неправда. Они стараются обвинять его даже до гонки. Но для начала инцидент должен быть расследован, чтобы увидеть, кого в действительности надо винить. Я помню Сильверстоун: то, что произошло, невероятно. Не думаю, что честно проводить такую кампанию против 24-летнего парня.
Мы сказали ему не читать соцсети, не просматривать СМИ. Он концентрируется на своей работе, и он выдаст результат. Но у нас есть ощущение, что против него проводится кампания», — приводит слова Марко Autosprint.
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