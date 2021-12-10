В «Ред Булл» разозлены рождественским роликом британского телеканала с аварией Ферстаппена

Команда Формулы-1 «Ред Булл» осталась недовольна новым роликом британского телеканала Sky Sports, в котором зрителей поздравляли с наступающим Рождеством. В ролике были использованы кадры аварии Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании 2021 года.



«Мы крайне разочарованы тем, что в ролике используются кадры аварии, после которой пилот попал в больницу. Это безвкусица. Надеемся, скоро ролик будет удалён», — цитирует представителя «Ред Булл» De Telegraaf.



Позднее представители Sky Sports заверили австрийскую команду, что ролик будет убран из эфира телеканала.



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